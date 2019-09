Corteo degli anarchici in centro: petardi fuori dal carcere, biglie contro Bmw ed Esselunga

Petardi, fuochi d'artificio e scritte sui muri contro le forze dell'ordine. Corteo degli anarchici mercoledì sera in centro a Milano, dove circa duecento persone si sono ritrovate in strada per protestare contro la detenzione di Vincenzo Vecchi, il latitante - l'ultimo latitante - condannato per le devastazioni del G8 di Genova e arrestato ad agosto in Francia dove si era rifatto una vita.

I manifestanti, con a capo lo striscione "Vincenzo libero, né espulsioni, né prigioni", sono partiti dalla Darsena verso le 22 e sono arrivati fino al carcere di San Vittore, dove hanno fatto esplodere alcuni petardi e acceso dei fuochi d'artificio.

Durante il percorso - seguito passo per passo dai poliziotti in assetto antisommossa - gli anarchici hanno tracciato sui muri scritte contro le forze dell'ordine e intonato cori contro gli agenti. Inoltre, sono state lanciate biglie contro una concessionaria Bmw, l'Esselunga di viale Papiniano e filiali di banca.

In Darsena, nello spazio che storicamente ospitava il murale per Dax, è invece apparsa la frase "Vince libero".

Foto - Una delle scritte in viale Coni Zugna