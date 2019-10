Milano, studenti in piazza contro la Turchia e a sostegno dei curdi: corteo in centro città

Venerdì mattina di protesta a Milano. Alle 9.30, infatti, è partita da largo Cairoli la manifestazione organizzata da "Rete studenti Milano" contro la Turchia e a favore dei popoli curdi, in questi giorni attaccati dall'esercito di Erdogan in Siria del nord.

Lo slogan del corte è "Stop war, not people, Defend Rojava". Prima della partenza i manifestanti, tra cui ci sono anche esponenti dei centri sociali, hanno esposto uno striscione con la scritta "parole libere contro la guerra" per protestare contro la decisione di Facebook di chiudere alcune pagine che si erano apertamente schierate a favore del popolo curdo.

Già lunedì scorso più di mille manifestanti avevano organizzato un presidio in via Canova, sotto il consolato turco, per chiedere l'immediato cessate il fuoco.

Semplici gli obiettivi della protesta, spiegati dagli stessi organizzare: "Diffondere e sostenere le tre richieste della resistenza curda per l'istituzione immediata di una No Fly Zone sul Rojava, il sostegno alle forze di autodifesa popolare curda e la fine degli attacchi militari della Siria del Nord":

Corteo in centro, il percorso

I manifestanti, stando a quanto reso noto dalla Locale, attraversano largo Cairoli, foro Buonaparte, Cadorna, Carducci, via Monti, Virgilio, Boccaccio, Conciliazione, Toti, Baracca, Vercelli, Piemonte, Sardegna, Tripli, Caterina da Forlì e Strozzi.



Mezzi Atm deviati per il corteo

Per permettere il passaggio del corteo, Atm devia alcuni mezzi. "Considerate il percorso del corteo per pianificare il vostro viaggio: Foro Buonaparte, piazzale Cadorna, via Carducci, via Monti, piazza Virgilio, via Boccaccio, piazzale Conciliazione, via Toti, piazzale Baracca, corso Vercelli, piazza Piemonte, via Sardegna, piazzale Tripoli, viale Caterina da Forlì e via Strozzi", ha spiegato l'azienda.

"Dalle 9:30 circa - ha informato Atm - vi segnaliamo possibili deviazioni e rallentamenti per queste linee: tram 1, 4, 10, 16, 19; bus 50, 57, 58, 61, 67, 68, 94; filobus 90, 91".