Milano, assedio al consolato turco: lancio di fumogeni e ortaggi "in difesa dei Curdi"

Gli antagonisti di Milano dichiarano "guerra" alla Turchia di Erdogan, impegnata negli ultimi giorni in un'offensiva in Siria del Nord, nel territorio del Rojava, storicamente occupato dai curdi.

Sabato pomeriggio, circa diecimila persone - secondo gli organizzatori - hanno manifestato in corteo fino in via Canova, dove si trova il consolato turco. Proprio sotto la struttura, difesa da una serie di transenne e da un importante dispiegamento di forze dell'ordine, si è registrato il momento più teso della giornata, con i manifestanti che hanno spostato alcune delle transenne e fatto partire ortaggi, fumogeni e fuochi d'artificio verso la sede consolare.

Poco prima in via Magenta, sotto la sede dell'Ue a Mlano, gli antagonisti avevano invece tracciato una scritta sull'asfalto "Ue assassini", accusando l'unione europea di complicità con il presidente turco.

Altri brevi momenti di tensione si erano registrati in piazza Missori, sotto la sede di Facebook, che negli ultimi giorni ha chiuso alcune pagine Facebook - tra cui Milano inMovimento - che si erano apertamente dichiarate con il popolo curdo. Il palazzo del social è stato bersagliato con uova piene di vernice blu, molte delle quali andate a segno.

A inaugurare la manifestazione, partita da Palestro, era stata un'altra azione simbolica: i manifestanti avevano portato in piazza Meda una ricostruzione di una bomba spargendo intorno detriti per rappresentare la distruzione in atto in Siria.

La protesta sotto il consolato turco - Foto Milano inMovimento