"Lotto" marzo delle donne di Milano: tutte in strada per diritti e libertà perché "io sono mia"

Non l'otto marzo, ma "lotto" marzo. È stata una festa della donna di orgoglio e protesta quella delle donne di Milano, che giovedì mattina si sono ritrovate in strada per rivendicare i loro diritti.

Il corteo - che ha unito ragazze, molte giovanissime, e studenti dei collettivi - è partito verso le 9.30 da piazza Cairoli e ha attraversato il centro città fino ad arrivare ai giardini della Guastalla.

I manifestanti, guidati dallo striscione "Equal rights, special rights", hanno sfilato intonando cori contro il fascismo, contro la Lega e hanno mostrato diversi cartelli contro ogni tipo di discriminazione.

Tante le frasi, anche forti, scelte dalle donne per far capire che ai loro diritti, alla loro libertà di scelta, ci tengono eccome. "Catholic e feminist, non un ossimoro", si leggeva su un poster blu mostrato da una ragazza. E ancora, "Se l'aborto è un omicidio, un pomp... è cannibalismo": una delle frasi più usate, accanto agli slogan "Woman respect" e "Io sono mia".

Una ragazzina, studentessa, ha invece percorso tutto il corteo lasciando un foglio bianco sul suo zaino con la scritta: "Immaginate se gli uomini fossero disgustati dal ciclo come dallo stupro".

"Scenderemo di nuovo in piazza - avevano annunciato - per ribadire ancora una volta la nostra posizione contro la violenza di genere e la dilagante ignoranza di questa società sessista, che ci viene imposta già tra i banchi di scuola".

"Se la società continua a stigmatizzare il corpo e la figura della donna, mentre elogia la forza come virtù dell'uomo, la situazione non cambierà mai - avevano accusato -. Da un lato la donna e la libertà sessuale sono ancora oggetto di giudizio morale, dall'altro il corpo delle donna viene strumentalizzato e sfruttato a fini commerciali e iconizzato come oggetto sessuale a completa disposizione dell'uomo".

L'emancipazione della donna - avevano rivendicato - ci ha portato ad avere autonomia e consapevolezza di noi e del nostro corpo e per questa ragione non accettiamo che le scelte sul nostro corpo dipendano dal numero di obiettori in consultori ed ospedali, non accettiamo che la nostra identità di genere sia imposta dalla società in cui viviamo, non accettiamo che i nostri corpi vengano strumentalizzati da pubblicità, mass media e visti come oggetto di dominio maschile, non accettiamo un’istruzione superficiale e strumentale al volere dei soliti pochi" e, infine, "non accettiamo che il nostro modo di vestire e la nostra attitudine vengano ancora colpevolizzati dopo una violenza".

"Vogliamo - avevano concluso le donne - poter avere la consapevolezza e la libertà per fare qualsiasi tipo di scelta, sessuale, fisica, scolastica e lavorativa senza rientrare in un modello ideale che non ci appartiene".

E per questo giovedì hanno trasformato l'otto marzo in "lotto" marzo.