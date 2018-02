Corteo anarchico a Milano, muri imbrattati e fumogeni: in 45 fermati (e denunciati) in metro

Serata decisamente movimentata quella di mercoledì a Milano, teatro di un corteo non autorizzato che è andato in scena in zona Porta Genova.

Verso le 23, secondo quanto riferito dalla Questura, quarantacinque persone - tutte appartenenti all'area anarchica - si sono radunate in corso di Porta Ticinese e hanno improvvisato una manifestazione percorrendo poi via Molino delle Armi fino ad arrivare in piazza Vetra.

Durante il corteo, molti dei manifestanti - a volto coperto - hanno acceso fumogeni e imbrattato muri. Una volta in piazza Sant'Agostino, il corteo si è spostato all'interno della stazione metropolitana, dove gli agenti del Reparto Mobile e del commissariato hanno bloccato i giovani.

Gli uomini della Digos hanno poi identificato i manifestanti, che saranno presto denunciati.