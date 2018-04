Preghiere, croci e foto della Madonna: ecco la manifestazione "no aborto" (con 50 persone)

Effigi della Madonna, croci in legno, rosari e tante preghiere. Tutto per invitare - questo uno degli slogan più usati - lo "Stato meschino" a "difendere il tuo bambino".

Sabato, circa cinquanta attivisti del "comitato no 194" si sono riuniti a Milano per esprimere, ancora una volta, tutta la loro contrarietà proprio alla legge 194, la norma che ha reso possibile l'aborto in Italia.

I manifestanti si sono trovati in piazzale Cadorna e, dopo un momento di preghiera, hanno intonato più volte il coro "Ogni aborto è un bambino morto" prima che il leader del movimento - l'avvocato Pietro Guerini - prendesse la parola per spiegare che "abbiamo i quesiti pronti per il referendum per chiedere l'abrogazione della 194".

Accanto al comitato sono scesi in strada anche manifestanti dell'associazione Evita Peròn - che hanno esposto lo striscione "Sangue innocente, politica colpevole" - e un centinaio di esponenti di Forza Nuova, guidati dal capo Roberto Fiore.

"È un orgoglio partecipare a questa manifestazione pro vita - le parole di Fiore -. L'aborto è una ferita alla storia d'Italia. Non ci sono possibilità di ritornare a una patria felice e forte se non si elimina la 194. Un Paese che ammette l'aborto - l'attacco del numero uno di Forza Nuova - è destinato a morire in tempi brevi perché gli manca la voglia di vivere. Tornare a una società cristiana che rispetta la vita fin dal concepimento può essere un ritorno verso il futuro - ha concluso il neofascista -, verso la nostra missione storica di italiani di portare la civiltà nel mondo".

Scene molto simili a quelle di sabato erano già andate in scena a Milano lo scorso giugno, quando cinquanta ultracattolici avevano sfilato per la città in una processione - così l'avevano ribattezzata - "di riparazione al gay pride". In quel caso, sempre tra immagini sacre e croci, i manifestanti avevano marciato - avevano spiegato - "contro l'orgoglio omosessuale".