Milano, sabato di lotta in città: manifestazione contro il centro per migranti di via Corelli

Si troveranno in strada, di nuovo, per dire ancora una volta che loro quel "lager" non lo vogliono. Si preannuncia un sabato di lotta a Milano, dove è in programma la manifestazione "contro Cpr e decreto Salvini".

Il corteo, che partirà alle 14 da piazza Piola, è stato organizzato dal gruppo "Mai più lager - no ai Cpr", che da tempo si batte contro l'apertura, ormai imminente, del centro di permanenza per i rimpatri di via Corelli. Il serpentone dei manifestanti arriverà proprio fuori dalla struttura, che a pieno regime ospiterà 140 persone e dove già lo scorso 9 luglio era avvenuto un primo blitz di protesta.

Quella notte alcuni giovani avevano lanciato fumogeni e bombe carta dentro il cantiere e avevano tracciato con la vernice rossa la scritta "Assassini" sul muro. Quella manifestazione - avevano spiegato gli stessi antagonisti - era servita "per esprimere un concetto molto semplice: i lager di Stato non devono esistere, i Cpr bruceranno ancora".

E le motivazioni della manifestazione di sabato 12 ottobre sono praticamente le stesse. "No lager in Italia né in Libia, abrogazione dei decreti sicurezza, aprire porti ed aeroporti, chiusura e abolizione dei Crp", le richieste degli organizzatori del corteo, a cui hanno già aderito decine e decine di gruppi, centri sociali, associazioni studentesche e Amnesty International.

E ancora: "Reintroduzione permesso umanitario, no al Daspo urbano, abolizione dei reati anti-protesta, ius Soli incondizionato".

