"Ucciso da mafia e razzismo": Milano ricorda Soumayla, il migrante ucciso a colpi di fucile

Un lungo corteo per dire no "al razzismo". Un serpentone di duemila ragazze e ragazzi, italiani e stranieri, per ribadire che l'unica razza "è quella umana".

Sabato pomeriggio Milano è scesa in piazza per ricordare Soumayla Sacko, il migrante sindacalista di ventinove anni ucciso il due giugno in provincia di Vibo Valentia con un colpo di fucile. La manifestazione - indetta dal centro sociale Cantiere, da Usb, il sindacato al quale il 29enne apparteneva, e da altre sigle - è partita alle 16 da Palestro ed è finita in stazione Centrale, luogo simbolo della città meneghina per l'arrivo dei migranti.

In testa al corteo lo striscione chiaro, inequivocabile: "Ucciso prima dalla mafia e poi dal vostro razzismo". Altri i cartelloni dal contenuto simile: "Basta razzismo, mafia e sfruttamento", "Nessuna persona è illegale". E ancora "Soumayla uno di noi" e "Nessuna persona è illegale".

Durante la sfilata tanti i cori contro la Lega e contro il leader leghista, e viceministro dell'Interno, Matteo Salvini, che si era presentato al Vminale assicurando che per i migranti irregolari la "pacchia era finita". Proprio a lui i centri sociali hanno dato appuntamento a Pontida, luogo storico in cui si riunisce ogni estate il Carroccio, con uno striscione: "Salvini la pacchia è finita... ma per voi".