Corteo in centro a Milano: traffico in tilt in città

Corteo e traffico in tilt a Milano. Martedì mattina, infatti, la città meneghina è stata teatro di una manifestazione dei lavoratori Tim del sindacato Slc-Cgil, che hanno sfilato per le vie del centro per protestare contro l’azienda.

La manifestazione è partita alle ore 10 da piazza Einaudi e ha proseguito poi per viale della Liberazione e piazza della Repubblica, dove si sono registrati i primi pesantissimi disagi al traffico.

Video | Il corteo dei lavoratori Tim a Milano

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

“Sarà lo sciopero di tutti i lavoratori e di tutte le lavoratrici di Tim - si legge in una nota delle Rsu Slc-Cgil Tim Lombardia -, di un'azienda che, pur registrando i migliori risultati degli ultimi dieci anni, vuole lucrare ulteriormente sui salari e i diritti, garantendo bonus di decine di milioni di euro ai soliti noti".

Semplici e chiare le richieste dei sindacati: “No al taglio di salario e diritti, no alla cancellazione di mancato rientro e maggiorazioni, no alla decurtazione di ferie e permessi”.

A Milano il corteo ha contato circa diecimila presenza.

Tutte le vie interessate dal corteo: traffico in tilt