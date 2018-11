Cosmetici sequestrati: "Contengono metalli pericolosi per la salute"

Una vasta operazione della Guardia di Finanza ha permesso di sequestrare circa un milione di prodotti cosmetici - ombretti e fard - e quasi 3mila lampade Uv. I prodotti sono stati ritirati dal mercato dopo una perizia tecnica che ne ha determinato la pericolosità "per la salute dei consumatori in quanto contenenti concentrazioni di metalli notevolmente superiori ai limiti imposti", come si legge in una nota dei finanzieri.

Dopo le investigazioni condotte a Milano, Bari, Roma e Giugliano in Campania, sei operatori commerciali sono indagati per "vendita di prodotti pericolosi per la salute pubblica e prodotti industriali con marcatura 'CE' contraffatta e frode nell’esercizio del commercio", come annota la Gdf.