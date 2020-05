Milano, nasconde il crack in una camera d'albergo: "pedinato" e arrestato dalla polizia

Aveva 20 grammi di crack nella sua camera d'albergo. L'aveva nascosta all'interno di un cassetto, nella confezione di un cellulare. Pensava fosse al riparo da occhi indiscreti, invece è stata sequestrata dalla polizia e per lui sono scattate le manette. È successo nel pomeriggio di giovedì 21 maggio, nei guai un 38enne del Camerun.

Tutto è nato nell'ambito di un "mirato servizio anti spaccio all'altezza di via Farini", si legge in una nota diramata dalla questura. L'operazione è nata quando i poliziotti hanno visto uscire dall'albergo il 38enne e un altro uomo. Entrambi si sono incammminati a passo svelto verso un'automobile con la quale si sono spostati in piazzale Maciachini. E qui, dopo una breve conversazione, gli investigatori li hanno visti scambiarsi qualcosa. Il passeggero è quindi sceso per prendere la metropolitana e gli agenti, avendo intuito che potesse esserci stata una compravendita di sostanza stupefacente, lo hanno fermato: si tratta di un cittadino nigeriano di 31 anni, in possesso di una dose di 0,5 grammi di crack.

I poliziotti hanno subito fermato anche l’autovettura e, dopo aver controllato la persona a bordo, un cittadino del Camerun di 38 anni con precedenti, si sono portati presso l’hotel, dove i due erano stati visti uscire poco prima. All’interno della stanza, regolarmente registrata, è stat trovato un involucro con circa 20 grammi di crack dentro una confezione di un cellulare nascosta in un cassetto e hanno arrestato il 38enne per spaccio e detenzione di sostanza stupefacente.

Beccato mentre spaccia in via Pastonchi, arrestato

In serata invece, i poliziotti della Squadra Mobile hanno arrestato un italiano di 33 anni già noto alle forze dell’ordine. Lo stesso è stato colto in flagranza mentre, in via Pastonchi, ha venduto 10 grammi di hashish ad un uomo italiano di 30 anni. Durante la perquisizione personale sono saltati fuori altri 15 grammi di hashish e due dosi di cocaina pronte per la vendita. L’acquirente è stato segnalato alla Prefettura in qualità di assuntore.