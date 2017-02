Aveva scritto alla moglie 'ti amerò per sempre', poi era scomparso nel nulla: ritrovato Strazzer

E' stato ritrovato Cristiano Strazzer, quarantottenne gestore di un ristorante. Il suo caso era finito su Chi L'Ha Visto.

Il 30 gennaio, l'uomo era uscito dalla sua abitazione di Opera per un appuntamento con una collega. Poi aveva scritto un messaggio sul cellulare alla moglie che diceva: “Ricordati che ti amerò per sempre. Sei sempre stata il mio esempio”. E da quel momento di lui non si era saputo più nulla.

E' stato rintrovato dai carabinieri della stazione di Opera. Grazie ad una fotografia di alcuni conoscenti che lo avevano incrociato sull'autobus della linea 90, a Milano. Non è chiaro cosa sia successo. L'unica certezza è che i militari lo hanno convinto a ritornare a casa, come ha riferito mercoledì la trasmissione televisiva "Chi l'ha Visto".