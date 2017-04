Milano, nove croci in piazza della Scala | Foto

Blitz denuncia giovedì mattina del Cub, confederazione unitaria di base, e del Comitato Ambiente Salute della Scala proprio a due passi dal teatro simbolo di Milano.

Verso le 10.30, alcuni attivisti sono comparsi in largo Ghiringhelli dove hanno sistemato nove croci in legno per ricordare i nove lavoratori morti per amianto alla Scala.

“Dopo la messa al bando dell’amianto nel 1992, chi doveva non ha fatto nulla per informare e dotare di dispositivi di protezione individuale i lavoratori - hanno denunciato il sindacato e il comitato -. Per l’occasione si chiede giustizia per i nostri morti e lotta all’impunità, sorveglianza sanitaria per tutti i lavoratori ex-esposti, il riconoscimento della malattia professionale da parte dell’Inail per chi si è ammalato e per chi è morto a causa dell'amianto”.

Video | Nove croci fuori dal teatro alla Scala

Gli stessi manifestanti hanno poi esposto in piazza uno striscione con la scritta “Vergogna” e hanno deposto una sorta di lapide sulla statua di Giulio Ricordi. “In memoria - si legge - del personale del teatro alla Scala morto per amianto, uccisi dall'ignavia dei dirigenti del teatro”.