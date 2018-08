Crolla il ponte Morandi "Brooklyn" a Genova: chiuso un tratto dell'Autostrada, code sull'A7

Per cause ancora da accertare, a Genova è crollata una parte del ponte Morandi, il viadotto dell'autostrada tra Genova Aeroporto e Genova Ovest. Il ponte è crollato sulla strada sottostante. Ci sono - secondo le prime informazioni ufficiali - 11 morti, tra questi anche un bambino, e una decina di feriti. Ma i soccorritori sul posto stimano almeno il doppio delle vittime.

Il tratto di strada è percorso quotidianamente da tanti milanesi, che raggiungono la Liguria nel periodo estivo. "Sull'A10 Genova-Savona, tra il bivio per l' A7 Milano-Genova e Genova Aeroporto, in entrambe le direzioni, si è resa necessaria la chiusura del tratto", fa sapere Autostrade per l'Italia.

All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con code. A seguito della chiusura si sono sono formate code sulla A10 stessa verso Genova tra Genova Prà e Genova Aeroporto e , ripercussioni verso Genova sull' A7 Milano-Genova tra il bivio con la A12 e quello con la A10.

Chi da Savona è diretto a Genova deve utilizzare l'A26 Genova-Gravellona Toce, poi la D26 Diramazione Predosa Bettole e la A7 verso Genova: Chi da Livorno è diretto a Savona, utilizzare l'A7 Milano Genova, seguire le indicazioni per la Diramazione Predosa-Bettole e poi prendere la A26 verso Genova e proseguire per Savona.

"Non si consiglia di percorrere le autostrade nella zona di Genova. Tutti i mezzi di soccorso sono sul posto", conclude Autostrade per l'Italia.

Per quanto riguarda la viabilità ordinaria nella città di Genova, parte di via Fillak è stata chiusa insieme con via Porro. Chiuse gran parte delle traverse di via Fillak. A ponente, auto dei soccorsi con l'altoparlante stanno girando per avvertire la popolazione dell'accaduto, pregando i cittadini di non muoversi in direzione levante per agevolare i soccorsi.