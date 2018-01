Maltempo nel milanese, a Garbagnate albero cade su un'auto in transito: due persone ferite

Due persone lievemente ferite e un'utilitaria devastata dal crollo di un albero. È il risultato del maltempo che nella serata di lunedì 8 gennaio si è abbattuto sul milanese.

L'incidente intorno alle 23.30 in via Forlanini a Garbagnate Milanese. L'albero ha ceduto a causa della furia del vento e si è abbattuto su una Opel Corsa in transito, a causa dell'impatto due uomini di 23 e 57 anni sono rimasti leggermente feriti: soccorsi dai sanitari del 118, sono stati accompagnati in codice verde al pronto soccorso dell'ospedale Salvini.

Per liberare l'auto e la strada dalle fronde dell'albero sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano.

E nelle prime ore della mattinata del 9 gennaio, sempre a causa del maltempo, diversi rami sono caduti sui binari della ferrovia lungo la linea Milano-Treviglio-Cremona, rendendo necessario sospendere la circolazione dei treni.