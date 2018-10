Crolla una galleria nel cantiere della metropolitana: chiuso viale Gramsci

Nella mattinata di mercoledì 31 ottobre è crollato un tratto del tunnel della metropolitana M1 di Milano in costruzione a Sesto San Giovanni. Il cedimento, secondo quanto trapelato, è avvenuto in prossimità di viale Gramsci. L'inconveniente — che non ha causato nessun ferito — si è verificato lungo la direttrice destinata ad arrivare a Bettola di Cinisello e poi, un giorno, a Monza.

La polizia locale ha chiuso al traffico viale Gramsci e gli operai stanno intervenendo all'interno della galleria per evitare altri cedimenti. Inoltre, sono in corso verifiche strutturali. Non è ancora chiaro cosa abbia causato il cedimento, anche se il maltempo dei giorni scorsi è l'indiziato numero uno.

"Abbiamo dovuto chiudere il tratto di viale Gramsci compreso tra via Vulcano e largo Levrino, per un avvallamento della strada — ha spiegato il comune di Sesto San Giovanni con una nota su Facebook —. Quest'area è in consegna a MM per realizzare il prolungamento della metropolitana M1. MM sta lavorando nelle gallerie, da ora fino a domani mattina, per accertare le cause e per risolvere la situazione il prima possibile".