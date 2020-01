Crolla il soffitto sui bambini durante la festa di compleanno: ferito un bimbo e la mamma

Pochi attimi prima qualche scricchiolio, poi il crollo e il rumore dei calcinacci che piombano sul pavimento travolgendo genitori e bambini. Attimi di terrore in via Monza a Lissone dove, nel tardo pomeriggio di sabato 11 gennaio, è crollato il soffitto di una sala affittata per un compleanno. Avrebbe potuto essere una tragedia ma il bilancio è di una mamma e di un bimbo in ospedale per accertamenti.

Tutto è accaduto due minuti dopo le 18.20, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. Inizialmente le condizioni dei feriti sembravano gravi tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto due ambulanze e un'automedica in codice rosso ma fortunatamente non si sono registrati feriti gravi.

Una mamma 39enne e il suo bimbo di due anni sono stati accompagnati in codice verde al pronto soccorso dell'ospedale San Gerardo di Monza per accertamenti. Spaventati ma illesi gli altri partecipanti alla festa.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco del comando dissone e le forze dell'ordine. Toccherà a loro stabilire cosa abbia portato al crollo della superficie.