Cusano Milanino, crolla argine del Seveso: edificio dichiarato inagibile

Il muro di contenimento del fiume situato sull'argine del Seveso a Cusano Milanino lunedì mattina - per cause ancora in corso di accertamento - è crollato. E' successo intorno alle nove e nell'area adiacente a Piazza Cavour sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell'ordine.

L'argine che è stato interessato dal cedimento costeggia un terreno privato adiacente a una struttura comunale adibita a centro di accoglienza che al momento è in disuso. L'edificio è stato dichiarato inagibile in via precauzionale dai pompieri di Sesto San Giovanni che hanno effettuato le prime operazioni di messa in sicurezza.

Dopo i primi rilievi è stata esclusa qualsiasi criticità strutturale per l'asilo comunale Codazzi situato poco distante. Al momento si attende l'intervento del personale del consorzio AIPO e dei tecnici comunali per ulteriori accertamenti.