Crolla il pavimento della casa, un operaio cade nella camera da letto del piano inferiore: è grave

Il pavimento è crollato improvvisamente sotto i suoi piedi. Così lui, senza nessun appiglio né appoggio, è precipitato al piano inferiore. Poi, dopo un volo di circa tre metri, è “atterrato” nella camera da letto di una coppia, che a quell’ora stava ancora dormendo.

Incidente sul lavoro verso le 8.30 di lunedì mattina in piazza Virgilio, zona Cadorna a Milano, dove il pavimento di un appartamento in ristrutturazione ha ceduto durante i lavori, facendo cadere nel vuoto - dal secondo livello al primo - un operaio di trentasette anni, di origini marocchine.

L’uomo - che sembra stesse usando un martello pneumatico - ha riportato diversi traumi alle gambe e alla schiena. Soccorso dal 118, è stato trasportato all’ospedale Niguarda in codice giallo: le sue condizioni sono gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto, per effettuare i rilievi del caso, sono intervenuti i carabinieri di Milano.

Pochi minuti dopo, in via Pichi, zona Navigili, si è verificato un altro crollo durante i lavori di ristrutturazione di un palazzo.

Lì, una parete ha ceduto e le macerie hanno colpito una donna di novanta anni, che si trovava a letto. L’anziana, dopo essere stata liberata, è stata portata in codice rosso al Policlinico per un grave trauma toracico.