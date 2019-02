Troppo vento: crolla la copertura di una pensilina dei bus a Bisceglie

E' stato quasi certamente il forte vento a fare staccare una porzione di copertura alla pensilina degli autobus di Bisceglie. E' successo nel pomeriggio del 12 febbraio. La copertura è precipitata sull'asfalto. Per fortuna in quel momento nessuno stava aspettando i bus, altrimenti si sraebbe per forza fatto molto male.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno rimosso un pezzo che era rimasto appeso, mentre i vigili urbani hanno chiuso parzialmente via Bisceglie in modo da permettere le operazioni di messa in sicurezza.

Messa in sicurezza che, però, è solo il primo passo. Occorrerà ora riparare la pensilina. Il vento ha provocato diversi disagi nelle ultime giornate, con raffiche fino a 60 km/h e l'inevitabile consiglio del Comune di Milano a non parcheggiare le automobili sotto o in prossimità degli alberi.