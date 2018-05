Crollo di Rescaldina, procura indaga sul sergente (defunto) e sulla moglie. Consegnate nuove case

Nuovi alloggi sono stati consegnati a cinque famiglie rimaste senza casa il 31 marzo per lo scoppio e il successivo crollo parziale della palazzina di Rescaldina in cui vivevano. Gli appartamenti sono a Legnano, in un complesso di recente costruzione di proprietà di Aler in via Romagna. Sono 14 le persone per le quali si è risolta l'emergenza abitativa, grazie anche al contributo di 37.800 euro da parte della Regione a favore del Comune di Rescaldina. Somma che verrà usata per pagare il canone degli appartamenti.

"In un Paese normale - ha sottolineato il presidente della Regione Attilio Fontana nel consegnare le chiavi - questo tipo di risposta istituzionale dovrebbe essere quello che succede sempre purtroppo da noi viene vista come una cosa eccezionale". In merito alla collaborazione fra le amministrazioni coinvolte dalla vicenda che ha portato alla rapida soluzione della situazione, ha poi commentato: "Fra enti locali il rapporto deve essere all'insegna dall'efficacia e dell'efficienza. Chi è stato sindaco sa come si devono affrontare i problemi, conosce quali sono le esigenze dei cittadini e deve portare avanti azioni basate sulla concretezza".

Presenti anche i sindaci di Rescaldina (Michele Cattaneo) e Legnano (Gianbattista Fratus) e il presidente di Aler Milano, Angelo Sala.

Indagini: c'era dolo?

Proseguono intanto le indagini in merito al crollo di parte della palazzina. La procura di Busto Arsizio ha confermato che, nel registro degli indagati, sono stati inclusi Alessandro Saverio Sidella, sergente maggiore dell'esercito 45enne, deceduto in seguito, e la moglie Maria Cristina Segreto, sopravvissuta e fuori pericolo. Avrebbero volontariamente causato il disastro.

Nel crollo sono rimasti feriti anche i figli della coppia, altri due bambini e quattro adulti.