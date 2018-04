Crolla il controsoffitto in un'aula di una scuola elementare: tre bambine ferite dalle macerie

Pomeriggio di paura nella scuola elementare di via Dante Alighieri a Busto Arsizio dove è crollato il controsoffitto di un'aula. Tutto è accaduto intorno alle 16 quando 10 metri quadri di controsoffitto sono ceduti ferendo lievemente tre alunne.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con due ambulanze e un'automedica, oltre ai vigili del fuoco. L'edificio è stato evacuato, mentre le strutture sono state messe in sicurezza dai pompieri. A causa del crollo sono rimasti lievemente ferite tre bambine — due di 7 e una di 8 anni — accompagnate in codice verde al pronto soccorso dell'ospedale cittadino per accertamenti.

Non è ancora chiaro cosa abbia causato il crollo, ma "l’intera struttura rimarrà chiusa sino a una completa verifica da parte degli uffici competenti", si legge in una nota diramata dal 115. Il 28 marzo era crollato il controsoffitto di una scuola elementare di via Stoppani a Milano, in quell'occasione tre bambini furono colpiti dalle macerie.