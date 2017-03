Via Astico, crollo in una palazzina: mattoni si staccano e cadono sul tetto di una casa | FOTO

Crollo, boato e paura mercoledì pomeriggio in via Astico angolo via Asiago, zona Gorla, a Milano.

Poco dopo le 17, per cause ancora da chiarire, il rivestimento esterno in mattoncini di un palazzo al civico 90 è crollato su un’officina e sul tetto di una casa sottostante, danneggiandolo pesantemente.

Video | Un boato, poi il crollo: lo squarcio nel palazzo

Il boato del crollo ha ricordato molto da vicino il rumore di un’esplosione, tanto che molti residenti hanno dato l’allarme al 118 parlando di uno scoppio. Dalle prime ipotesi dei pompieri, comunque, sembra che il cedimento sia strutturale, anche perché in zona non si sentono odori che “giustificherebbero” una potenziale fuga di gas.

Sul posto, sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano, i carabinieri, due ambulanze e un’auto medica. Al momento sembra che l'officina fosse vuota e non si segnalano feriti.

Tanta paura, invece, per un ragazzino di diciotto anni che si trovava nella stanza accanto a quella interessata dal crollo del tetto: il giovane è stato portato in salvo dai pompieri ed è poi stato soccorso per lo shock e per aver inalato un po' di polvere, ma le sue condizioni sono buone.

In via Astico, su richiesta della polizia locale, Atm ha inviato un autobus per accogliere le persone momentaneamente sfollate dall’edificio.

Video | "Ho sentito un boato, tanta tanta paura" - Video Bennati