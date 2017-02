E' nato un cucciolo di ippopotamo alle Cornelle. Il nome si sceglie online

Un cucciolo di ippopotamo è già "star" al Parco delle Cornelle a Valbrembo (Bergamo). Il piccolo è nato il 30 ottobre 2016 in stalla, e alla nascita pesava 50 chilogrammi, ora raddoppiati. A quattro anni arriverà a pesare quasi una tonnellata e mezza.

Per ragioni di sicurezza, il papà (Nino) è stato allontanato dal cucciolo e dalla mamma (Pippa). Per la coppia è il secondogenito: nel 2008 era nato Otto. Il neonato segue la mamma tutto il giorno, come è naturale, e si nutrirà col latte materno per circa due anni.

E il nuovo arrivato non ha ancora un nome. La direzione del parco ha deciso di farlo scegliere direttamente agli utenti sui social network, con una votazione che partirà il 28 febbraio e durerà venti giorni.