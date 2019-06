Tragedia nel Ticino, uomo inghiottito dalla corrente: soccorritori in azione a Cuggiono

Un uomo è stato trascinato via dalla corrente nel fiume Ticino a Cuggiono, hinterland Ovest di Milano, nella mattinata di lunedì 17 giugno. Sono in corso le operazioni di soccorso e sul posto sono al lavoro i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano con il nucleo Saf, oltre ai sanitari del 118 e i carabinieri della compagnia di Legnano.

Tutto è accaduto poco dopo le 10.10, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza, quando alcuni testimoni hanno segnalato la presenza dell'uomo — un giovane, secondo le prime indiscrezioni — che per cause ancora da chiarire era finito nelle acque del fiume. I vigili del fuoco stanno sorvolando la zona con l'elicottero per poi procedere con le operazioni di recupero.