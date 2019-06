"C'è un uomo che sta annegando nel Ticino", scatta l'emergenza a Cuggiono: falso allarme

Elicotteri dei vigili del fuoco in azione, sanitari del 118 allertati in codice rosso insieme ai carabinieri tutto per una chiamata che segnalava una persona in balia della corrente del Ticino. L'epilogo? Un falso allarme: nessuna persona in balia della corrente, ma un cane recuperato e portato a riva. È successo nella mattinata di lunedì 17 giugno a Cuggiono.

L'allarme è scattato intorno alle 10.10, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza, quando alcuni testimoni hanno segnalato la presenza di un uomo — un giovane, secondo la segnalazione — in balia delle acque del fiume.

Era subito scattato l'allarme e sul posto erano intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano con il nucleo Saf e l'elicottero, oltre i soccorritori del 118 in codice rosso con un'ambulanza e l'elisoccorso e i carabinieri del comando provinciale di Legnano. Fortunatamente si è rivelato essere un falso allarme: in acqua non c'era nessuna persona, solo un cane che è stato tratto in salvo.