Milano, incidente sul lavoro all'Harbour club: cuoco "travolto" da una fiammata, è grave

Stava lavorando accanto a un fornello a gas. E in un attimo, per motivi ancora non chiari, è stato centrato al volto da una fiammata.

Grave incidente sul lavoro mercoledì mattina all'Aspria Harbour club di Milano, il circolo esclusivo che si trova in via Cascina Bellaria al cui interno sono presenti Spa, campi da tennis e di golf, piscine e ristorante. Proprio nella cucina del locale, un 42enne egiziano - sembra si tratti di un aiuto cuoco - è rimasto gravemente ustionato al viso dopo essere stato "investito" da una fiamma viva.

L'uomo è stato soccorso dagli equipaggi di due ambulanze del 118 ed è stato trasportato al Niguarda di Milano in codice rosso: le sue condizioni - stando a quanto riferito dagli stessi soccorritori - sono molto delicate.

All'Harbour sono intervenuti anche i poliziotti delle Volanti. Secondo le primissime ricostruzioni, pare che il 42enne fosse da solo in cucina al momento dell'incidente. La fiamma sarebbe partita da un fornello.