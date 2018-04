Basta stalker e bulli: da adesso la Questura li obbligherà a curarsi, è la prima volta in Italia

Un modo per prevenire gesti più gravi. Una strada per tranquillizzare le vittime e far capire loro che non sono sole. E un tentativo - fondamentale, da fare - per cercare di recuperare e non soltanto di punire.

Giovedì mattina, la polizia di Stato e il centro italiano per la promozione della mediazione - Cipm - hanno firmato il "protocollo Zeus", un accordo che stabilisce la cooperazione tra le due forze in materia di atti persecutori, maltrattamenti e cyberbullismo.

Video | Così vive una vittima di stalking

Il protocollo - siglato dal Questore di Milano, Marcello Cardona, dal presidente del centro, Paolo Giulini, e dalla dirigente della Divisione Anticrimine, Alessandra Simone - prevede l'introduzione nei decreti di ammonimento contro stalker e bulli della "ingiunzione trattamentale". Si tratta di un intervento che spingerà gli "aguzzini" a rivolgersi al Cipm per curarsi e per iniziare un trattamento terapeutico per la gestione delle emozioni.

Da oggi - ed è la prima volta che succede in Italia - tutte le persone "ammonite" dal Questore saranno quindi esortate a curarsi per evitare che la rabbia e la frustrazione si trasformino in violenza. E lo stesso centro segnalerà alla polizia coloro che non si presenteranno al Cipm per iniziare il percorso riabilitativo.

”È un protocollo molto pratico - ha spiegato il numero uno della polizia milanese -. Un protocollo del fare che può servire a riportare le persone nel verso giusto". "Questo significa intervenire in maniera più efficace per prevenire - gli ha fatto eco Giulini, presidente del Cipm -. Significa operare con una frontiera nuova".

Foto - Giulini, Cardona e la Simone