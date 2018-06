Milano, cede la grata del condominio in centro: custode cade nel vuoto mentre spazza, ferito

Incidente sul lavoro venerdì mattina in centro a Milano. Pochi minuti dopo le 9.10, stando a quanto finora ricostruito dai carabinieri del nucleo Radiomobile, una grata del cortile del condominio al civico 27 di via Montebello ha ceduto facendo cadere nel vuoto il custode dello stabile, un uomo di 59 anni.

Il portiere, che in quel momento stava spazzando la zona posteriore del palazzo, ha fatto un volo di circa due metri e mezzo ed è rimasto incastrato nel "buco", tanto che per liberarlo sono dovuti intervenire i vigili del fuoco del comando provinciale.

Una volta estratto, il 59enne è stato affidato ai soccorritori del 118 - intervenuti con un'ambulanza e un'auto medica - che lo hanno visitato sul posto e poi trasportato all'ospedale Niguarda in codice giallo. L'uomo ha riportato ferite e fratture varie, ma non è in pericolo di vita.

I motociclisti del Radiomobile hanno effettuato tutti i rilievi del caso per accertare cosa abbia provocato il cedimento della grata.