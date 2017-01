Tangenti, Pierangelo Daccò lascia il carcere di Opera e va ai domiciliari

Ha lasciato il carcero di Opera per gli arresti domiciliari Pierangelo Daccò, ex "faccendiere" di Roberto Formigoni condannato a nove anni di carcere per il caso San Raffaele.

Daccò era finito in carcere nel novembre del 2011 con l'accusa di concorso in bancarotta dell'ospedale San Raffaele. Tra buona condotta e sconti di pena gli restano da scontare due anni di pena. Il tribunale di sorveglianza nei giorni scorsi ha accolto la richiesta dei suoi avvocati e fino a Natale 2018 sarà ai domiciliari.

L'ex uomo di Formigoni potrebbe tornare in carcere, dato che lo scorso 22 dicembre è stato condananto in primo grado a 9 anni e due mesi per concorso in corruzione nell'inchiesta legata alla Fondazione Maugeri, che ha visto condannato a 6 anni anche Roberto Formigoni.