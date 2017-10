Ragazza di 20 anni scomparsa nel bosco dei pusher: si chiama Dafne di Scipio. Le indagini

Dafne di Scipio, una ragazza di venti anni è stata "risucchiata" dal bosco. L'auto di un uomo, per il momento l'unico potenziale testimone, distrutta dalle fiamme. E le ricerche che per ora non hanno dato nessun esito.

È mistero fitto a Marnate, nel Varesotto, dove la ventenne - originaria di Gallarate - sembra essere sparita nel nulla.

La Procura di Busto Arsizio ha aperto un fascicolo contro ignoti per presunto sequestro di persona. Sotto interrogatorio il suo fidanzato, Alessandro Brambilla, 41 anni, di Gallarate.

La ragazza è scomparsa nella serata dello scorso 14 ottobre dopo essere uscita in auto insieme al fidanzato. I due, conviventi secondo quanto confermato dalla Procura, si sarebbero recati insieme in un'area boschiva a Marnate, conosciuta come zona di spaccio. Da lì, stando al racconto del 41enne, Dafne sarebbe stata rapita da due presunti pusher mentre lui cercava aiuto sul limitare del bosco. La sua auto è stata data alle fiamme, altro aspetto su cui indaga l'autorità giudiziaria.

Domenica - proprio per mettere alla prova la versione del testimone -, l'uomo è stato ascoltato ancora dai militari. Nel bosco della droga hanno invece lavorato a lungo i vigili del fuoco con l'unità di crisi locale, il nucleo cinofili, e il personale Saf.

Dall'alba di domenica, le ricerche puntano sull'area tra Varese, Como e Milano, ma di Dafne non c'è ancora traccia, anche se il suo telefono squilla. E il mistero si infittisce.

Aggiornamento: la ragazza è stata ritrovata (qui tutti i dettagli).

L'auto del testimone in fiamme - Da "Sei di Marnate se..."