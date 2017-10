Milano, morta Daniela Porzio: la prima insegnante di Tennis di Francesca Schiavone

È morta a Milano Daniela Porzio è stata numero uno d'Italia e in FedCup con la maglia azzurra ha disputato 29 incontri con un bilancio di 15 vittorie e 14 sconfitte tra il 1971 e il 1980. Non solo, Porzio "È stata la prima maestra di Francesca Schiavone", si legge in una nota diramata dalla Federazione italiana tennis.

"Francesca era una bambina di nove anni che voleva imparare a giocare a tennis — si legge ancora — e fu la Porzio a insegnare i primi rudimenti alla futura campionessa del Roland Garros, ad intuirne le potenzialità e a portarla al Tennis club Milano Alberto Bonacossa".

"Alla figlia Barbara e ai nipoti Lavinia e Lorenzo — conclude il comunicato — vanno le condoglianze della Federazione italiana tennis, del suo presidente Angelo Binaghi e di tutto il movimento".