Misteriosi danni nell'ufficio e nell'appartamento del sindaco Beppe Sala

Danni a Palazzo Marino: ci hanno "rimesso" un'antica specchiera e una scrivania. Nessun fantasma, ovviamente, né strani fenomeni maligni o stregoneschi. Ma com'è vero il fatto, veri sono i soldi che il comune di Milano spenderà per eseguire i restauri: il conto è di 2.185 euro, riferisce il Corriere.

La scrivania è quella usata, per quattro anni, dall'ex sindaco Giuliano Pisapia nello studio del primo cittadino. Su disposizione del nuovo "inquilino" è stata trasportata nel deposito: Giuseppe Sala preferisce infatti il suo enorme tavolo attorno al quale far sedere numerosi interlocutori per le sue abituali riunioni. Ma la scrivania s'è rovinata durante il trasporto e, siccome si tratta di un pezzo pregiato, dovrà essere sottoposta al restauro.

Quanto alla specchiera, è del '700 ed è appesa ad una delle pareti dell'appartamento riservato al primo cittadino all'interno del Palazzo. Non si sa come, ma la specchiera è caduta per terra. Lo specchio s'è salvato, mentre la cornice in legno si è spezzata e, pertanto, dovrà essere riparata.