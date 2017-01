Danneggia un plastinato durante una lite alla mostra dei cadaveri: oltre 15mila euro di danni

Oscillano tra i 15 e i 25mila euro i danni a un corpo di Real Bodies, la mostra dei cadaveri, danneggiato durante un litigio lo scorso 29 dicembre. In una nota gli organizzatori della mostra hanno fatto sapere che le articolazioni delle braccia sono state indebolite del 34%, mentre i piani di appoggio delle gambe sono «gravati del 26%» in più. Totale: il corpo dovrà essere restaurato.

Il fatto. Lo scorso 29 dicembre una giovane mamma dopo una lite con il personale — dovuto al divieto di introduzione dei passeggini alla mostra — ha scagliato il passeggino contro il piedistallo di un'opera ispirata all'uomo Vitruviano di Leonardo Da Vinci. Un impatto violento che ha sganciato il corpo dai supporti.

I danni sono emersi — fanno sapere gli organizzatori — durante la perizia medico legale ottenuta con laser a raggi X e rapportando i parametri con i rilievi eseguiti nelle scorse settimane. Il danno economico oscilla tra i 15 e i 25mila euro, «a seconda del tempo necessario al ripristino e della tecnica richiesta con l'impiego o meno di nuovo polimero», spiegano da Venice Exhibition. Non solo: la giovane madre potrebbe essere chiamata in causa a pagare conto del restauro.

«Abbiamo già contattato la signora avvisandola degli sviluppi — spiega Mauro Rigoni, titolare di Venice Exhibition —. In lacrime ci ha confessato che non si aspettava simili conseguenze per aver spinto il suo passeggino contro il piedistallo dell'opera. Purtroppo ora il danno è fatto e qualcuno deve rimediare. Le opere sono assicurate ma l'assicurazione con ogni probabilità si rivarrà sulla signora per il danno patito”.