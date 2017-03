Darsena, scontro sulla piattaforma galleggiante: rimandato il voto a Palazzo Marino

Rinviato il voto a Palazzo Marino sulla nuova piattaforma galleggiante che dovrebbe essere installata alla Darsena, dopo molte polemiche sulla sua utilità. Forza Italia e Lega Nord chiedevano all'assessore al bilancio Roberto Tasca di ritirare il provedimento, mentre la maggioranza ha deciso di prendere tempo: sicuramente verranno presentati emendamenti per correggere l'idea.

La piattaforma dovrebbe essere grande 168 metri quadrati ed ospitare attività commerciali, esclusi bar e ristoranti. E dovrebbe essere realizzata dal vincitore di una apposita gara per la concessione temporanea (tre anni) di uno spazio d'acqua. In cambio, il vincitore dovrebbe organizzare una serie di eventi gratuiti per la cittadinanza.

Contro la piattaforma si sono schierati i Municipi che confinano con la Darsena, ovvero l'1, il 5 e il 6, oltre ad alcuni comitati di quartiere e alle forze politiche di centrodestra, ma non solo. Elisabetta Strada, della Lista Sala - Noi Milano, chiede che la Darsena sia tutelata nella prospettiva di diventare navigabile: la piattaforma di fatto lo impedirebbe. Carlo Monguzzi, del Partito Democratico, chiede invece che la piattaforma non trasformi la Darsena in un luna park. Alessandro Morelli, della Lega Nord, ritiene che la Darsena sia già sotto pressione e un'ulteriore movida sia dannosa. E Fabrizio De Pasquale, di Forza Italia, afferma che «bisogna impedire l'abusivismo commerciale che favorisce le ubriacature di minorenni, bisogna far rispettare le regolo sul decoro, la sosta, il commercio, il rumore».