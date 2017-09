Milan-Rijeka, undici Daspo e sette ultras arrestati: il console croato porge le sue scuse

Il match tra Milan e Rijeka è finito con una vittoria del Milan per 3-2. Il bilancio della Questura, invece, è di undici Daspo, sette arresti e quattro denunce. Lo ha reso noto via Fatebenefratelli con una nota.

Tifosi del Rijeka: disordini a Milano

Il pomeriggio turbolento dei tifosi croati è iniziato in Piazza Duomo. Un gruppo di ultras della squadra fiumama aveva letteralmente preso d'assedio il sagrato della cattedrale. Non solo: un giovane era salito sulla statua di Vittorio Emanuele II e si era calato i pantaloni sotto gli occhi di passanti e turisti. Sempre in centro— nella stazione della metropolitana di Duomo —avevano lanciato alcuni fumogeni diffondendo una spessa cortina di fumo nel mezzanino.

Attimi di tensione anche fuori dal Meazza dove i poliziotti hanno fermato i tifosi evitando che si dirigessero in centro per ricongiungersi con gli altri ultras in corteo diretti allo stadio. Inoltre è stato fermato e arrestato anche un tifoso croato che durante il match aveva lanciato in campo alcuni fumogeni.

Le scuse del console croato

Da via Fatebenefrateli hanno fatto anche sapere che "il Console croato questa mattina ha voluto scusarsi telefonicamente con il questore di Milano rammaricandosi per gli incidenti avvenuti".