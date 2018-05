Scatta il daspo urbano per un parcheggiatore abusivo alla stazione di Porta Garibaldi

Un parcheggiatore abusivo a Milano è stato colpito da un provvedimento di Daspo urbano della durata di sei mesi emesso dal Questore di Milano Marcello Cardona.

Il provvedimento, notificato dalla polizia locale, è stato emesso giovedì scorso dall’Ufficio Misure di Prevenzione della Divisione Anticrimine della Questura di Milano nei confronti di un cittadino italiano di 69 anni.

L’uomo, con precedenti per estorsione, si era improvvisato parcheggiatore abusivo nel piazzale antistante la stazione ferroviaria Milano Porta Garibaldi. In passato, gli erano stati già notificati anche due ordini di allontanamento dalle zone adiacenti allo stesso scalo ferroviario ed era stato indagato per estorsione per aver minacciato una donna. Alla signora, che si era rifiutata di dargli dei soldi perchè abusivo, ha replicato, minacciando di danneggiarle l’auto.