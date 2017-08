Lanciano bottiglie e spaccano tutto in ostello: Daspo per tifosi romeni

A Milano per assistere alla partita di calcio tra il Milan e il Csu Craiova (ritorno del terzo turno preliminare di Europa League, vinta dai rossoneri per 2 a 0), quattordici romeni hanno ricevuto il "Daspo" sportivo a causa di schiamazzi e danneggiamenti all'Ostello Lion di viale Abruzzi 70, dove erano alloggiati. Ora non potranno accedere agli stadi dell'Unione Europea né ai luoghi di concentramento dei tifosi in trasferta e nemmeno alla Stazione Centrale di Milano.

La polizia è intervenuta in viale Abruzzi avvertita dal titolare dell'ostello. I disordini sarebbero incominciati la notte precedente, quella tra il 2 e il 3 agosto, con lanci di bottiglie di vetro e altra spazzatura oltre a danneggiamenti di arredi e suppellettili nell'ostello e nelle camere. Gli agenti hanno trovato alcuni dei romeni nel cortile interno dell'ostello, mentre altri si erano allontanati da una porta secondaria. Questi ultimi sono stati poi rintracciati in strada, in via Gran Sasso.

In tutto in questura ne sono stati portati ventisei. Di questi, solo quattordici (quelli che effettivamente alloggiavano al Lion) sono stati poi denunciati (per danneggiamento e violenza privata) e interessati dal Daspo.