Tragedia in Martinica, morto Davide Pozzi, ex capo scout molto conosciuto a Arese

Tragedia in Martinica, l'isola dei Caraibi, dipartimento francese delle Piccole Antille: l'ex capo scout di Arese Davide Pozzi, 35 anni, è morto in mare mentre era in vacanza nella perla dell'America centrale.

La causa più probabile è che sia incorso in un malore. Le autorità, comunque, non hanno ancora fornito una versione ufficiale dell'accaduto.

"Ti ricorderemo sempre per la tua capacità di rendere gli altri felici", ha scritto su Facebook, il 30 dicembre, l'Oratorio don Bosco di Arese ricordando "Dado" e postando una foto in cui, insieme ad altri scout, Pozzi suonava la chitarra all'aperto.