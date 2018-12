Milano, De Corato contro la scelta del Comune di vietare lo spray urticante per Capodanno

"Apprendiamo con un certo stupore che a Capodanno non si potrà usare nemmeno lo spray al peperoncino, oltre alle bottiglie di vetro e ai selfie stick per il Capodanno in piazza Duomo a Milano. E' quanto prevede un'ordinanza di Palazzo Marino. Troviamo sbagliato disporre questa limitazione, e sul tema la penso esattamente come il sindaco di Roma, Raggi, che non emetterà nessun divieto, come invece sollecitato dalla Regione Lazio". Lo dichiara Riccardo De Corato, ex vicesindaco di Milano e assessore alla Sicurezza di Regione Lombardia.

"La Raggi - ha proseguito - non intende vietare uno strumento che le donne utilizzano per difendersi e che ha consentito a tante ragazze di salvarsi. Ragionamento che non fa una grinza, tanto più che a Capodanno circolano bande di persone in stato d'ebbrezza, e che la festa si svolgerà all'aperto e non al chiuso. Siccome c'è ancora tempo, chiediamo al sindaco Sala di ripensarsi e di fare retromarcia".

"Spray urticante agli autisti"

Sempre De Corato aveva espresso parere favorevole all'emendamento presentato in Consiglio per dotare il personale in servizio sui bus del trasporto pubblico locale di strumenti di difesa come lo spray urticante.

"Ritengo infatti - aveva aggiunto l'assessore - questa misura fondamentale per la tutela degli autisti e del personale degli autobus che, in particolare a Milano, sono soggetti a continue aggressioni. Sulle linee quali la numero 90 e 91 e sulle quelle notturne sostitutive delle metropolitane sono numerosi gli episodi di violenza che si sono consumati ai danni del personale. L'ultimo episodio violento a Milano al 3 dicembre a Molino Dorino".