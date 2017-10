L'ex comico di Zelig che ha perso tutto: "Non ho più un lavoro e una casa, dormo in auto"

Non ha quasi più nulla. Non ha un lavoro, non ha una casa dove dormire, non ha soldi. Gli sono rimasti i suoi figli - "la mia vera forza" - e i tanti ricordi. È stato amaro il destino di Marco Della Noce, il comico diventato famoso qualche anno fa grazie al ruolo di meccanico Ferrari portato sul palco di Zelig accanto a Claudio Bisio. Dopo il successo, le serate, la televisione, per lui è arrivata la crisi, iniziata dopo la separazione da sua moglie.

Nei giorni scorsi - racconta Gigi Baj su "Il Giorno" - per lui è arrivata l'ultima mazzata. In condizioni economiche decisamente precarie, Della Noce è stato sfrattato dalla sua abitazione di Lissone ed è stato costretto a dormire in auto.

"I servizi sociali mi hanno promesso – ha spiegato il comico al quotidiano – che nei prossimi giorni cercheranno di trovare una sistemazione. Nel frattempo dovevo arrangiarmi. Mai avrei pensato che dopo trentacinque anni trascorsi a fare ridere la gente mi sarei trovato a piangere per una situazione veramente difficile che non auguro a nessuno".

Dopo il divorzio, la sua ex compagna gli ha chiesto gli alimenti per i figli e da lì è iniziata la "discesa" di Marco: la sua partita Iva è stata pignorata e l'attore ha perso ogni forma di guadagno.

"Stavo girando una scena con Massimo Boldi – ha confidato a Il Giorno – quando mi comunicarono dell’avvenuto pignoramento. Un fulmine a ciel sereno. Le televisioni e le agenzie mi hanno chiuso la porta in faccia così come molti colleghi hanno preferito ignorarmi. Non potendo lavorare non posso neppure fare fronte alle richieste di mia moglie alla quale avevo chiesto anche di rivedere il mantenimento visto le condizioni in cui mi trovavo. Ai giudici ho presentato un ricorso di cui attendo ancora il responso.

"Fortunatamente - ha concluso l'ex meccanico Ferrari - ci sono i miei tre figli ai quali voglio un bene dell’anima. Sono loro la vera forza che mi fa andare avanti".