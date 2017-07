Si schianta a 115 km/h in città e lascia morire un uomo: chiesto processo immediato

Stava correndo a folle velocità tra le vie di Milano Franko Della Torre, l'uomo che nella mattinata di domenica 30 aprile travolse e uccise Livio Chiericati. Secondo quanto emerso dagli accertamenti attraversò l'incrocio tra viale Monza e Milano tra i 115 e i 125 chilometri all'ora. Ora la procura di Milano ha chiesto che venga giudicato con rito immediato per il reato di omicidio stradale aggravato dalla fuga.

Gli accertamenti disposti nell'ambito dell'nchiesta coordinata dal pm Francesco Cajani, tra cui una perizia cinematica, hanno chiarito che Della Torre, intorno alle 7 di quella domenica, è passato ad alta velocità e con il rosso all'incrocio tra viale Monza e via dei Popoli Uniti, investendo l'auto di Livio Chiericati. Dopo lo schianto fuggì a piedi, nonostante fosse ferito e si fosse reso conto delle condizioni disperate del 57enne che aveva travolto. Della Torre, qualche precedente per reati contro il patrimonio alle spalle, si trova nella casa circondariale di San Vittore dalla sera dello schianto, dopo che la polizia locale lo aveva arrestato nell'ospedale di Rho, dove era andato a farsi medicare.

il gip di Milano Valerio Natale nell'ordinanza con cui aveva convalidato l'arresto e disposto la misura cautelare in carcere il lo aveva descritto come una persona con un "profilo criminale allarmante" come "testimoniato dai suoi precedenti penali" a suffragio della sua ipotesi anche il fatto che la sua Audi Q7 fosse "instestata a un prestanome", la sua compagna. Non solo, secondo il giudice per le indagini preliminari Della Torre è stato "incapace di assumersi" qualsiasi "responsabilità", anche se la vittima era rimasta incastrata nel veicolo.

La ricostruzione di Della Torre: "Sono scappato perché mi hanno rapinato"

Interrogato dagli inquirenti alcuni giorni dopo il terribile schianto il 33enne ha dichiarato di aver avuto un colpo di sonno e non aver visto il rosso. Di notte “ero in una discoteca di Milano, a ballare. Avevo litigato con mia moglie e volevo stare fuori di casa — ricostruì —. Poi uscito dalla discoteca sono andato a fare colazione al bar e ho cominciato a vagare in auto”.

“Mi sono addormentato e non ricordo più nulla, mi sono svegliato che era già successo tutto. Sono sceso dalla mia auto - ha spiegato - ero tutto frastornato, non capivo. A quel punto ho visto quello che era successo, mi sono impaurito e sono scappato. Non ho chiamato i soccorsi perché ho avuto paura, ma anche perché ho subito una rapina da un uomo di colore che mi ha preso soldi e telefono”. La rapina, naturalmente, è tutta da accertare, ma ciò che è sicuro è che Franko ha telefonato a sua moglie: quindi un telefono lo aveva. Per gli investigatori, dopo l’incidente, è tornato a casa a Nerviano, dove i ghisa hanno trovato sua moglie che stava lavando gli abiti del marito sporchi di sangue.

In quella stessa casa i vigili trovarono valigie piene di soldi falsi. E non è escluso, stando ai racconti dei testimoni che lo hanno visto armeggiare tra i rottami della sua auto, che prima di fuggire il pirata abbia proprio preso dalla sua macchina una valigetta.