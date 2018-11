Milano, arriva il 'dentista mobile': presentata l'unità dell'Istituto Stomatologico Italiano

Un 'dentista mobile' percorrerà le strade della città per rendere più semplice l'accesso alle cure per i cittadini fragili e sensibilizzare la comunità sui temi della prevenzione delle patologie della bocca. Lo ha annunciato l'Istituto Stomatologico Italiano di Milano presentando la prima unità mobile odontoiatrica in Lombardia, realizzata anche con il contributo di Fondazione Cariplo.

L'unità mobile odontoiatrica, inaugurata alla presenza del presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, è dotata di poltrona odontoiatrica e di apparecchiature specialistiche. La strumentazione è stata ideata non solo per effettuare visite di screening sul territorio ma anche per rispondere ai bisogni della comunità in termini di mobilità. Centrale per questa unità mobile sarà la sensibilizzazione alla prevenzione del cancro orale, per il cui specifico screening il presidente dell'Istituto Stomatologico Italiano, Andrea Edoardo Bianchi, ha richiesto il patrocinio dell'Ordine dei Medici e Odontoiatri di Milano.