Trovato ubriaco alla guida 2 volte in un giorno: tripla denuncia e sequestro di auto e motorino

Prima in motorino. Poi in macchina. Prima con la patente, poi senza. Ma entrambe le volte ubriaco. "Impresa" da record di un uomo di cinquantaquattro anni, un italiano residente a Trezzo sull'Adda, che domenica scorsa è riuscito a portare a casa tre denunce e un doppio sequestro.

La sua disavventura è iniziata verso le 16, quando gli agenti della polizia locale di Trezzo stavano controllando la ciclopedonale lungo l'alzaia dell'Adda e hanno visto arrivare da lontano il 54enne a bordo di uno scooter. I ghisa hanno aperto la portiera della macchina per costringerlo a fermarsi e quando è sceso dal mezzo lui ha provato a opporre resistenza. Bloccato e portato in caserma, l'uomo è stato sottoposto all'alcol test che ha certificato un "importante" 2,04% di tasso alcolemico.

A quel punto, i vigili gli hanno ritirato la patente, sequestrato il motorino e lo hanno denunciato per guida in stato di ebrezza. Evidentemente, però, deve essere servito a poco. Perché qualche ora dopo, in serata, il 54enne è stato fermato di nuovo dai carabinieri - questa volta alla guida di una macchina - a Vaprio d'Adda.

Lì, se possibile, gli è andata ancora peggio: tasso alcolemico di nuovo oltre il limite e, inevitabilmente, nessuna patente da mostrare ai militari. Risultato: altra denuncia - questa volta doppia, sia per la guida in stato di ebrezza sia perché al volante senza patente - e veicolo sequestrato.