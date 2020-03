Coronavirus, si allenano in palestra nonostante il divieto: tre persone scoperte e denunciate

Una seduta di allenamento. All'interno della palestra c'erano il titolare e due iscritti. E per loro, scoperti dai carabinieri, è scattata una denuncia. È successo nel pomeriggio di lunedì 9 marzo all'interno di una palestra di Besana in Brianza (provincia di Monza e Brianza). Il fatto è stato reso noto dai militari attraverso una nota.

Nei locali, come riportato da MonzaToday, si stavano allenando il titolare insieme a due iscritti e la seduta è stata interrotta dall'arrivo delle forze dell'ordine che hanno disposto a chiusura forzata della palestra. Tra le misure e le restrizioni in vigore con il decreto approvato domenica 8 marzo è prevista anche la chiusura delle palestre fino al prossimo 3 aprile come misura preventiva per il contenimento del contagio da Covid-19.

I tre sono stati denunciati per "inosservanza dei provvedimenti dell'autorità": rischiano fino a tre mesi di detenzione o una ammenda fino a 206 euro.