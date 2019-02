Va in Questura per fare una denuncia, ma è ricercato: anziano 82enne arrestato a Milano

Probabilmente non sapeva che sulla sua testa pendeva una sentenza da scontare. Quindi, senza farsi particolari problemi, è andato in Questura di persona per presentare una denuncia. E così, suo malgrado, è finito in manette.

Un uomo di ottantadue anni è stato arrestato giovedì a Milano perché formalmente ricercato per una condanna a un anno, sei mesi e quindici giorni di carcere emessa lo scorso anno dal tribunale meneghino. L'anziano, infatti, era stato imputato in un processo che lo vedeva accusato di "emissione di fatture per operazioni inesistenti" e i giudici avevano deciso per la sua colpevolezza.

Giovedì, l'82enne si è presentato all'ufficio denunce di via Fatebenefratelli per segnalare lo smarrimento dei documenti e ai poliziotti è bastato inserire i suoi dati anagrafici per scoprire la condanna pendente e far scattare le manette.

La stessa sorte, sempre nella giornata di giovedì, è toccata a una ragazza di ventisei anni, che doveva scontare oltre sette anni di carcere per furto. La giovane si è "auto denunciata" in Questura convinta che la sua gravidanza l'avrebbe salvata, ma invece è finita in carcere.