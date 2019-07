Milano, le notti brave dei piccoli neofascisti: svastiche sui muri dei licei e minacce agli ebrei

Il 24 maggio avevano messo nel mirino "i froci", per usare le parole di uno di loro. La notte del 9 giugno, in un doppio blitz, si erano scagliati contro un loro coetaneo - la cui unica "colpa" è quella di essere ebreo - e avevano lasciato sui muri di una scuola svastiche, runi e croci celtiche. E adesso, proprio per quelle scritte, pagheranno.

Tre ragazzini italiani, due 17enni e un 15enne, sono stati denunciati dalla Digos di Milano con le accuse di deturpamento e imbrattamento di cose altrui con l'aggravante della discriminazione e dell'odio etnico e per minaccia aggravata.

I tre - tutti descritti dagli investigatori come giovani esponenti di Forza Nuova - sarebbero infatti gli autori di alcune scritte con chiari richiami all'estrema destra apparse tra maggio e giugno davanti a da due istituti milanesi. La serie era iniziata il 24 maggio: quella sera uno dei 17enni aveva lasciato fuori dal liceo Severi di via Alcuino il "murale": "È inutile giustificarlo con la biologia, i froci non sono naturali".

Il 9 giugno, il 17enne e gli altri due amici erano entrati ancora in azione: prima fuori dal Parini con svastiche tracciate sui muri e una minaccia a uno studente ebreo e poi, di nuovo, fuori dal Severi, dove avevano tracciato una scritta omofoba. Quella stessa notte i ragazzini erano stati fermati da una Volante, che li aveva trovati in possesso di adesivi e simboli riconducibili all'estrema destra e a Lotta Studentesca, il movimento giovanile che fa capo a Forza Nuova.

Dopo una rapidissima indagine della Digos, i tre sono stati identificati come gli autori di quei blitz e sono stati denunciati a piede libero.