Fuggono all'alt, hanno patente falsa e in auto 'coca' e hashish: milanesi a Riccione nei guai

Ha premuto l'acceleratore invece di fermarsi all'alt della polizia, poi una volta fermata ha mostrato una patente falsa e infine è stata trovata in possesso di hashish e cocaina. È accaduto a Capodanno a Riccione. Nei guai una 38enne romena residente a Milano, che era in riviera con un gruppo di amici, tra cui altri due milanesi, per festeggiare l'arrivo del 2020.

Il tentativo di fuga e la denuncia

La Lancia Ypsilon guidata dalla donna, che aveva a bordo altre quattro persone, era stata notata da una pattuglia della stradale verso le 8:30 del mattino del 1° gennaio, perché procedeva in modo insusuale. Gli agenti hanno intimato l'alt, ma la romena ha cercato di fuggire. In seguito una volta bloccata ha esibito un documento finto, mostrandosi molto nervosa.

A bordo dell'utilitaria erano presenti un 26enne e un 27enne entrambi milanesi e due 22enni, una faentina e un ferrarese. La perquisizione dell'abitacolo ha permesso di trovare diverse dosi di hashish, per un totale di 16 grammi, e tre grammi di cocaina divisa in quattro ovuli che a detta della conducente e di un altro occupante erano stati acquistati per uso personale. Il gruppo è stato portato in caserma dove è emerso che il documento di guida esibito dalla 38enne era un chiaro falso, circostanza valsa alla donna una denuncia a piede libero che si è aggiunta alla multa per guida senza patente e al fermo amministrativo della Lancia Ypsilon per tre mesi. Tutto il gruppo, inoltre, è stato segnalato alla prefettura come assuntore di stupefacenti.