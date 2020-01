«Alza le ascelle», e spruzza il deodorante al collega pizzaiolo: condannato col titolare

Condannato l'uomo che spruzzò il deodorante su due colleghi di colore all'interno di una pizzeria milanese. La notizia "esplose" sul web grazie alla diffusione di un video talmente esplicativo da lasciare senza parole. Il giudice del lavoro Manuela Sara Moglia ha ritenuto che si sia trattato di molestie razziali e ha condannato anche il datore di lavoro, per avere agevolato o comunque non impedito il ripetersi di questo comportamento.

Il fatto è avvenuto all'interno di una pizzeria della catena Rossopomodoro, quella della Stazione Centrale di Milano. Nel video si sentono frasi come «perché non lo usate?», riferendosi al deodorante, e «alza le ascelle». Non sarebbe stato il primo episodio, tanto che, appunto, questi comportamenti sono stati filmati per poter disporre di "prove" da esibire. Ed infatti i due dipendenti umiliati si sono rivolti a un pool di avvocati e hanno fatto causa.

L'azienda Rossopomodoro ha subito preso le distanze, nettamente, da questo comportamento discriminatorio, disponendo una inchiesta interna per accertare le responsabilità. Il titolare del ristrante (in franchising) ha provato a difendersi asserendo che si era trattato del gesto di un dipendente, incontrollabile, ma il giudice, avendo prova che si trattava di comportamenti ripetuti, lo ha condannato ritenendo che avrebbe dovuto impedire il sorgere e il perdurare di quel genere di clima.

Il dipendente e il datore di lavoro risponderanno quindi in solido del risarcimento del danno ai due dipendenti umiliati. In più, il titolare della pizzeria dovrà organizzare un corso di formazione per tutti i dipendenti del ristorante, dedicato proprio al rispetto e all'accoglienza.