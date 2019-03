Milano, derubato il chitarrista di Vasco Rossi: ladri scappano con gli strumenti di Stef Burns

Amplificatori, casse e pedaliere. Sono spariti tutti i "ferri del mestiere" di Stef Burns, storico musicista di Vasco Rossi: i ladri, ha denunciato il chitarrista su Facebook, sarebbero entrati all'interno del box della sua abitazione in zona Maggiolina a Milano e avrebbero rubato tutta la sua "backline" che usa da sempre per esibirsi sul palco insieme al Comandante.

Secondo quanto ricostruito il furto sarebbe avvenuto tra il 18 e il 28 febbraio, nei dieci giorni in cui è stato lontano dalla sua abitazione. Quasi sicuramente i ladri sono andati a "colpo sicuro": per accedere al garage bisogna superare il cancello della rampa, scendere fino al piano -2, dove ci sono decine di altri box.

Il chitarrista, assurto anche agli onori delle cronache rosa per il matrimonio con l’ex velina Maddalena Corvaglia, non ha ancora presentato una formale denuncia, ma ha lanciato un appello su Facebook chiedendo di non comprare strumenti e attrezzi dettagliatamente descritti e di segnalargli informazioni utili per il loro ritrovamento.

Stef Burns, all'anagrafe Stephan Birnbaum, è nato ad Oakland 59 anni fa e dal 1995 collabora con il rocker italiano. Alle spalle ha collaborazioni con Alice Cooper, mentre nel 2017 ha collaborato con Roby Facchinetti e Ricardo Fogli per l'album Insieme.